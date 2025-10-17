На Солнце 17 октября произошли две сильные вспышки

Они были предпоследнего класса мощности и длились 16 и 25 минут

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Две вспышки предпоследнего класса мощности - М произошли на Солнце в ночь на 17 октября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"17 октября в 02:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N23W67) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 16 минут. <...> в 04:28 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N23W67) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 25 минут", - отмечается в сообщении.

16 октября сообщалось о пяти сильных вспышках из той же группы пятен.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.