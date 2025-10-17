На Восточном успешно испытали оборудование для транспортировки ракет "Ангара"

Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры проверили работоспособность транспортно-установочного агрегата

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) успешно протестировали оборудование для транспортировки ракет "Ангара" на космодроме Восточный. Об этом сообщили в госкорпорации.

"На Восточном испытали оборудование для транспортировки ракет «Ангара». Специалисты предприятия Роскосмоса - ЦЭНКИ проверили работоспособность транспортно-установочного агрегата. Транспортно-установочный агрегат используется на космодроме для перемещения ракеты из монтажно-испытательного корпуса и ее установки в вертикальное положение на пусковом столе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для испытания агрегата применялись макеты, имитирующие ракету-носитель "Ангара". "Сперва для проверки агрегата использовали грузовые макеты, имитирующие ракету-носитель «Ангара» вместе с разгонным блоком ДМ и вместе с пилотируемым кораблем. Затем на него уложили грузомакет, имитирующий «Ангару» с кислородно-водородным разгонным блоком, и по железной дороге доставили его на пусковой стол, состыковали с системами, вертикализировали и обхватили фермами кабель-заправочной башни", - сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации добавили, что после успешных испытаний макет вернули в монтажно-испытательный корпус.