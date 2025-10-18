На Солнце произошли две вспышки

Их мощность составила М1.0 и М1.1

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Две вспышки предпоследнего класса мощности - М - произошли на Солнце за прошедшую ночь. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"18 октября в 03:40 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N22W81) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 26 минут. В 05:39 мск в той же группе пятен (N23W87) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 21 минуту", - отмечается в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.