На Солнце вновь зафиксировали вспышку класса M

Ее продолжительность составила 15 минут

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности - М - зафиксирована на Солнце. Она произошла утром 18 октября в рентгеновском диапазоне, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"18 октября в 09:58 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N24W88) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 15 минут", - отмечается в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.