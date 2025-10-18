Земля входит в поток плазмы из корональной дыры на Солнце

Наблюдаемое воздействие происходит на фоне сохраняющейся высокой вспышечной активности Солнца

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Наблюдается усиление солнечного ветра - Земля входит в поток плазмы, исходящий из крупной корональной дыры на солнечном диске, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН.

"В настоящее время фиксируются быстрые изменения параметров солнечного ветра, включая рост его скорости. Это свидетельствует о начале воздействия корональной дыры, наблюдающейся сейчас на Солнце, на околоземное пространство. Прогноз подобного события был сделан еще вчера, когда наблюдалось увеличение плотности газа в окрестностях Земли - известный предвестник прихода основного плазменного потока", - отметили в лаборатории.

Ученые уточнили, что наблюдаемое воздействие происходит на фоне сохраняющейся высокой вспышечной активности Солнца. Только за сегодняшнее утро зарегистрировано четыре сильных солнечных вспышки уровня M, однако они уже не могут повлиять на Землю. В ближайшие двое суток основным фактором космической погоды станет именно влияние корональной дыры.

По оценке специалистов, происходящее воздействие носит умеренный характер. Сильной реакции магнитного поля Земли не ожидается, но вероятно развитие слабой геомагнитной бури.

С начала октября на Земле уже было зафиксировано две магнитные бури - с 1 по 3 октября и 12 октября. Текущий поток солнечного ветра может вызвать третью. По прогнозу лаборатории, геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня понедельника. После этого ожидается длительное, около недели, затишье.