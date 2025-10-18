На Солнце за сутки произошла пятая вспышка класса М

Она длилась 22 минуты

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности (М) вновь произошла на Солнце. Это уже пятая подобная вспышка, зарегистрированная 18 октября, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"18 октября в 13:51 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N22W87) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 22 минуты", - сообщили в институте.

До этого 18 октября специалисты зафиксировали еще четыре вспышки класса М в той же активной области. Первая произошла в 03:40 мск (M1.0), вторая - в 05:39 мск (M1.1), третья - в 09:39 мск (M1.2) и четвертая - в 09:58 мск (M1.3). Все они зарегистрированы в группе солнечных пятен 4246.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.