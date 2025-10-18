Луна не помешает наблюдению за звездопадом Ориониды

Условия для просмотра будут благоприятными, сообщили в пресс-службе Московского планетария

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Метеорный поток Ориониды достигнет пика активности во вторник, 21 октября. Условия его наблюдения будут благоприятными - Луна в новолунии не засветит небо, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Условия наблюдения Орионид в 2025 году - благоприятные. Луна в ночь пика пройдет фазу новолуния и никак не будет мешать наблюдению метеоров Орионид. Поток в ночь пика дает до 15-20 метеоров в час", - сказали ТАСС в планетарии.

Астрономы советуют любителям звездопадов успеть рассмотреть Ориониды до рассвета в ночь на 21 октября или следующим вечером.

Ориониды рождены шлейфом частиц, оставленных кометой Галлея (1Р/Halley). Она является самой известной среди периодических комет, за которой наблюдают астрономы. Комета возвращается к Солнцу каждые 76 лет. Орбита кометы дважды пересекает земную, поэтому жители нашей планеты видят два метеорных потока, образованных ею: весной - Майские Аквариды, а осенью - Ориониды.