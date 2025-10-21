Медкомиссия признала космонавтов экипажей МКС-74 годными к полету

Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-28" с космодрома Байконур планируется 27 ноября

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Главная медицинская комиссия признала годными к космическому полету участников основного и дублирующего экипажей 74-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается в Telegram-канале Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

"Комиссия проанализировала данные медицинских обследований космонавтов основного и дублирующего экипажей 74-й длительной экспедиции на МКС за период предполетной подготовки. По результатам заседания было вынесено заключение о годности космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева, Петра Дуброва и Анны Кикиной к космическому полету", - говорится в сообщении.

Заседание комиссии состоялось 21 октября, в ее состав вошли специалисты медицинского управления ЦПК, представители Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ.

Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-28" с членами экипажа МКС-74 с космодрома Байконур планируется 27 ноября.