ИКИ РАН готов передать аппаратуру для орбитальной "Луны-26" в конце 2026 года

В Институте космических исследований завершаются работы с конструкторско-доводочными моделями, отметил академик Анатолий Петрукович

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Научная аппаратура для орбитального аппарата "Луна-26" будет готова к передаче в НПО им. С. А. Лавочкина (производитель аппарата, входит в Роскосмос) в конце 2026 года. Об этом заявил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Анатолий Петрукович.

"К концу 2026 года мы будем готовы передать научные приборы нашему главному промышленному партнеру - НПО имени Лавочкина", - сказал Петрукович. Он подчеркнул, что на данный момент в ИКИ завершаются работы с конструкторско-доводочными моделями.

Директор института напомнил, что запуск "Луны-26" ожидается в 2028 году - аппарат один год будет работать на низкой окололунной орбите (60-80 км) и еще два года на более высокой (150-200 км).

"Луна-26" будет платформой для изучения Луны с низкой орбиты - на ней будет установлен радар для исследования подповерхностной структуры естественного спутника, спектрометры для изучения химического состава, гидратации и распределения водяного льда, телевизионная стереосистема, а также плазменный комплекс, который поможет исследовать особенности взаимодействия Луны с потоками солнечного ветра. Помимо этого, аппарат сможет ретранслировать информацию с посадочных аппаратов "Луна-27.1" и "Луна-27.2".