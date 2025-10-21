Космонавт Зубрицкий показал кадры кометы Lemmon

Спецкор ТАСС на МКС заснял небесное тело с борта станции

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Зубрицкий/ ТАСС

МКС, 21 октября. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на МКС, космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий поделился кадрами самого яркого небесного тела этой осени - кометы Lemmon - которые ему удалось заснять с борта станции.

"Целенаправленно охотился на Lemmon, и мне удалось поймать ее в кадр под ручкой Ковша (созвездия Большой Медведицы). Без оптики она выглядит, как яркая звезда, а при помощи фотокамеры можно разглядеть и длинный хвост", - рассказал космонавт.

Объект C/2025 A6 (Lemmon) был открыт 3 января 2025 года. Период обращения кометы составляет 1350 лет, таким образом, в прошлый раз она пролетала близко к Земле в VII веке. Наклон орбиты кометы позволяет в октябре и ноябре наблюдать ее в России и других странах Северного полушария Земли в высоких и умеренных широтах.

21 октября комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли, которое составит 89 185 647 км. К этому времени объект станет немного ярче - его блеск ожидается на уровне 3,8 звездной величины. Как сообщили в Московском планетарии, комета наблюдается на вечернем небе в созвездии Гончие Псы, под Ковшом Большой Медведицы недалеко от яркой звезды Арктур.