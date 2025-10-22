Космонавты РФ, Кубы, Вьетнама и Монголии выступят на Международном форуме сотрудничества

В условиях нарастающей геополитической напряженности и усиливающейся политизации космоса поиск новых форматов взаимодействия между странами, вовлеченными в освоение внеземного пространства, становится особенно актуальной задачей, отметили в Россотрудничестве

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российские, вьетнамские, кубинские и монгольские космонавты примут участие в сессии "Созидательное партнерство и взаимовыгодное сотрудничество в космическом пространстве", которая состоится 26 октября в рамках Международного форума сотрудничества в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Россотрудничества.

"В числе участников первый космонавт Вьетнама, Герой Советского Союза Фам Туан, первый космонавт Монгольской Народной Республики, Герой Советского союза Жугдэрдэмидийн Гуррагча, первый латиноамериканский космонавт, Герой Советского Союза Арнальдо Тамайо Мендес, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации, актер фильма "Вызов" Антон Шкаплеров, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Лавейкин. Также в числе почетных гостей и участников мероприятия - действующие космонавты, представители ГК "Роскосмос", представители научного сообщества, дипломатических кругов и общественных организаций", - проинформировали в пресс-службе агентства. В Россотрудничестве также сообщили, что сессия пройдет на площадке Музея космонавтики с 16:00 до 18:00 мск.

В агентстве отметили, что в условиях нарастающей геополитической напряженности и усиливающейся политизации космоса поиск новых форматов взаимодействия между странами, вовлеченными в освоение внеземного пространства, становится особенно актуальной задачей. "Данная сессия призвана стать площадкой для конструктивного диалога, направленного на продвижение идеи мирного, взаимовыгодного и созидательного сотрудничества в космосе. В рамках сессии участники обсудят вклад народной дипломатии в укрепление международного космического сотрудничества, а также перспективы совместных подходов к освоению космоса, основанных на равноправном диалоге", - подчеркнули в сообщении.

В Россотрудничестве указали, что также на сессии президент благотворительного фонда Unity Алена Кузьменко представит проект "Ракеты мечты" - совместную программу фонда Unity и Роскосмоса, которая действует с 2016 года. "Проект предполагает, что дети, проходящие тяжелое лечение, вместе с космонавтами и астронавтами рисуют свои мечты. Эти рисунки становятся частью настоящих космических миссий - украшают скафандры, спутники и ракеты, чтобы полететь в космос и доказать: невозможное возможно. Запуск "Ракеты мечты" запланирован с космодрома Байконур в ноябре 2025 года", - добавили в пресс-службе.

О форуме

Международный форум сотрудничества станет главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. На форуме обсудят темы сотрудничества в культуре, науке, достижения подлинного суверенитета, содействия развитию, мировой борьбы с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, преодоления проблем голода, безграмотности, бесправия и другие. Организаторы мероприятия - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, Общество "Знание", Национальный центр "Россия".

