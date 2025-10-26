Российские космонавты приготовили на МКС оливье ко дню рождения коллеги из США

Космонавт Алексей Зубрицкий рассказал, что блюдо оценила вся станция

МКС, 26 октября. /ТАСС/. Российские космонавты приготовили ко дню рождения американской коллеги Зины Кардман салат оливье, который пришелся по вкусу всему экипажу Международной космической станции. Об этом рассказал спецкор ТАСС на МКС, космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий.

"Сегодня сделали салат оливье для Зины Кардман - у нее завтра день рождения. Ели всей станцией, всем очень понравилось!" - сказал он.

По словам космонавта, было решено отмечать день рождения Кардман на день раньше, чтобы разгрузить вечер перед рабочей неделей. Американские астронавты приготовили для нее торт, а россияне решили удивить коллегу традиционным русским салатом. Большая его часть досталось имениннице.

Зубрицкий рассказал, что консервированного зеленого горошка - важного ингредиента салата - на станции не оказалось, зато в японском рационе оказались копченые перепелиные яйца. "Таким образом, адаптируя традиционный рецепт, мы создали свою версию, которая всем пришлась по вкусу", - отметил космонавт.

Он добавил, что для Олега Платонова, который пробудет на борту МКС до начала 2026 года, это была своего рода репетиция Нового года. В настоящее время на станции находятся российские космонавты Сергей Рыжиков, Зубрицкий и Платонов, астронавты НАСА Кардман, Джонатан Ким и Эдвард Майкл Финк, а также астронавт JAXA Кимия Юи.