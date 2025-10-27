Приближающуюся к Солнцу комету 3I/ATLAS можно будет увидеть после 30 октября

Расстояние между небесными телами в ночь на 29 октября сократится до 1,36 астрономической единицы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Межзвездная комета 3I/ATLAS в ночь на 29 октября пройдет максимально близкую к Солнцу точку и после 30 октября станет доступна для наблюдений из Москвы на утреннем небе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"После 30 октября и до 17 ноября комету 3I/ATLAS можно будет наблюдать из Москвы на утреннем небе (с 5 до 7 часов) над юго-восточным горизонтом", - пояснили ТАСС в планетарии.

Расстояние между кометой и Солнцем в ночь на 29 октября сократится до 1,36 астрономической единицы.

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов Atlas, созданной НАСА для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Эта комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.