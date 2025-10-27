Китай запустит "искусственное солнце" в 2027 году

Официальный представитель МИД Мао Нин заявила, что токамак может стать первой в мире подобной установкой, генерирующей электроэнергию

Редакция сайта ТАСС

© Zhang Dagang/ VCG via Reuters

ШАНХАЙ, 27 октября. /ТАСС/. Китайские ученые завершат в 2027 году работу над созданием мощной термоядерной установки BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), названной специалистами "искусственным солнцем". Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Завершение строительства экспериментального сверхпроводящего токамака с горящей плазмой запланировано на 2027 год", - написала Мао Нин в Х. По ее словам, он может стать первой в мире подобной установкой, генерирующей электроэнергию.

Проект разработан Институтом физики плазмы Китайской академии наук. Он находится в административном центре восточной китайской провинции Аньхой, городе Хэфэй.

В основе компактной термоядерной установки лежит основание Дьюара, функционирующее как гигантский высоковакуумный термос. Основание весит более 400 тонн, имеет диаметр 18 м и высоту 5 м. Оно оснащено сверхпроводящими магнитами, которые должны работать при температуре минус 269 градусов Цельсия, чтобы удерживать горящую плазму из дейтерия и трития.

В Китае несколько проектов имеют неофициальное название "искусственное солнце". Ранее так же именовали ядерную термоядерную установку EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) - экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак. В начале 2025 года в ходе последнего эксперимента EAST продемонстрировал непрерывную работу плазмы при высокой температуре в течение 1066 секунд, что стало самым продолжительным временем работы такого рода устройства в мире.