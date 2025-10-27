Участник "Времени героев" стал советником замгендиректора Роскосмоса

Наставником Евгения Серова стал глава госкорпорации Дмитрий Баканов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Участник программы "Время героев", кавалер двух орденов Мужества Евгений Серов назначен на должность советника заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале программы.

"Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Евгений Серов назначен советником заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении.

Сам Серов отметил, что, будучи кадровым военным, он не мог предположить, что сможет найти призвание в гражданской сфере, но интенсивность обучения и высокий уровень спикеров дали прочную базу знаний и уверенность в собственных силах.

"В ходе практической работы я понял, что хочу развивать российскую космическую отрасль - направление с особой историей, которое дает повод для гордости целым поколениям. Моя задача теперь - способствовать укреплению лидерских позиций России в области космических систем и спутникостроения", - подчеркнул он.

Наставником Серова стал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Комментируя назначение, глава госкорпорации отметил, что это подчеркивает значимость программы "Время героев" и интеграции опыта людей, прошедших специальную военную операцию, в мирную жизнь. "Мы уже видим положительные примеры того, как участники программы успешно находят себя в гражданской жизни, применяют свои лучшие личные и профессиональные качества в том числе и в ракетно-космической отрасли. Уверен, что Евгений, кавалер двух орденов Мужества, войдет в команду госкорпорации как эффективный член команды, доказавший делом свою верность долгу и любовь к Родине", - подчеркнул Баканов.

Серов родился в 1986 году в городе Нея Костромской области. В 2008 году он окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище. Награжден двумя орденами Мужества, медалью "За отвагу" и медалью Суворова. Ранее более 60 участников программы "Время героев" получили назначения на новые должности.