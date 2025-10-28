Российские космонавты вышли в открытый космос

Специалисты установят на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" блоки импульсного плазменного инжектора

Редакция сайта ТАСС

© Роскосмос/ ТАСС

МКС, 28 октября. /ТАСС/. Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий (специальный корреспондент ТАСС на МКС) приступили ко второй за октябрь внекорабельной деятельности (ВКД). Трансляция ведется на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Расчетная продолжительность ВКД составляет 6 часов 28 минут. В открытом космосе космонавты установят на многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" блоки импульсного плазменного инжектора (ИПИ-500) для изучения с МКС влияния спутников на ионосферу Земли. В ходе ВКД Зубрицкому и Рыжикову также предстоит очистить один из иллюминаторов МЛМ, заменить кассету научной аппаратуры эксперимента "Экран-М" и перенести внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.

Комплекс научной аппаратуры ИПИ-500 включает импульсный плазменный инжектор и блок для контроля электрофизических параметров. В течение срока службы МКС ученые смогут включать аппаратуру для исследования ионосферы, например, во время магнитных бурь или вспышек солнечной активности.

Как и в прошлый раз, космонавт Рыжиков выполняет ВКД в командирском скафандре "Орлан-МКС" №7 с красными лампасами, Зубрицкий - в скафандре "Орлан-МКС" №6 с синими. Для Рыжикова текущий выход в открытый космос станет третьим за карьеру, для Зубрицкого - вторым.