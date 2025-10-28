Космонавты РФ устранили нештатную ситуацию во время выхода в открытый космос

Космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий исправили недочеты в работе аппаратуры эксперимента "Экран-М"

МКС, 29 октября. /ТАСС/. Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий (специальный корреспондент ТАСС на МКС) в открытом космосе справились с нештатной ситуацией в работе аппаратуры эксперимента "Экран-М", которая была установлена во время предыдущей внекорабельной деятельности 16 октября. Об этом сообщил ведущий инженер-испытатель Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Максим Зайцев.

"Мы столкнулись с нештатной ситуацией с аппаратурой, которую ставили во время прошлого выхода. Там появились небольшие недочеты к работе этой аппаратуры, космонавты занимались достаточно продолжительное время парированием этой нештатной ситуации", - сказал Зайцев в ходе трансляции выхода в открытый космос.

Он пояснил, что подобные небольшие недочеты случаются, а в этот раз Рыжиков с Зубрицким благополучно вышли из ситуации и поменяли кассеты на блоке молекулярно-лучевой эпитаксии. Как уточнил один из ведущих трансляции, работа космонавтов после решения этой задачи идет "со смещением" в один час.

Рыжиков и Зубрицкий вышли в открытый космос 28 октября в 17:19 мск. В ходе ВКД им предстояло установить плазменный инжектор для исследования ионосферы, очистить иллюминатор модуля "Наука", заменить кассету эксперимента "Экран-М" и перенести внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.