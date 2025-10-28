Космонавты завершили выход в открытый космос

В ходе ВКД они, в частности, установили блоки комплекса научной аппаратуры импульсного плазменного инжектора для исследования ионосферы и очистили иллюминатор гермоадаптера многоцелевого лабораторного модуля "Наука"

МКС, 29 октября. /ТАСС/. Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий (спецкор ТАСС) закрыли выходной люк после второго в этом году выхода в открытый космос, во время которого они установили аппаратуру для изучения влияния спутников на ионосферу Земли. Это следует из трансляции Роскосмоса.

Выход за борт был осуществлен в соответствии с циклограммой в 17:19 мск. По плану продолжительность внекорабельной деятельности (ВКД) должна была составить 6 часов 28 минут, в действительности космонавты справились с выполнением поставленных задач за 6 часов 54 минуты.

В ходе ВКД космонавты установили блоки комплекса научной аппаратуры импульсного плазменного инжектора для исследования ионосферы, очистили иллюминатор гермоадаптера многоцелевого лабораторного модуля "Наука", заменили кассету и батареи эксперимента "Экран-М" и перенесли внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA. Протирка иллюминатора потребовала участия трех членов экипажа: Рыжиков, по словам которого стекло было почти чистым, непосредственно выполнял очистку, Зубрицкий удерживал его, не позволяя отдаляться от станции, а Платонов подсвечивал иллюминатор изнутри фонариком.

Как и в прошлый раз, Сергей Рыжиков выходил в открытый космос в командирском скафандре "Орлан-МКС" №7 с красными лампасами, а Алексей Зубрицкий - в скафандре "Орлан-МКС" №6 с синими. В ходе работы использовалось по два фала переменной длины - практика, опробованная впервые в рамках ВКД-64: Для Рыжикова текущий выход в открытый космос был третьим за карьеру, для Зубрицкого - вторым.

Об ИПИ-500

Комплекс научной аппаратуры "ИПИ-500" (эксперимент "Импульс"), разработанный учеными Московского авиационного института (МАИ), состоит из импульсного плазменного инжектора и блока для контроля электрофизических параметров. Прибор для исследования изменений, которые происходят в ионосфере после применения электроракетных двигателей, был заблаговременно доставлен на МКС на борту транспортного грузового корабля "Прогресс".

В институте пояснили, что с помощью инжектора в ионосферу Земли будут исходить импульсы плазмы. Далее устройство будет записывать все физические изменения, которые при этом произойдут. Кроме того, планируется изучить особенности работы плазменного инжектора в реальных космических условиях, включая его электромагнитную совместимость с бортовыми системами станции.

Ведущий инженер РКК "Энергия" Ольга Лапшинова отметила, что эксперимент "Импульс" призван решать задачи экологического характера. "Сейчас все больше применяется малых космических аппаратов с использованием именно плазменных двигателей, которые влияют на ионосферу. Кроме этого, мощные электростанции, мощные системы, которые на Земле, они тоже излучают электромагнитные волны, и все это по магнитному полю передается в слои ионосферы и влияет на ее параметры. В общем-то, это важная глобальная задача. Да, это экологические задачи", - сказала она в ходе трансляции.