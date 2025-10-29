Зубрицкий: с МКС сблизился новейший японский грузовой корабль HTV-X1

МКС, 29 октября. /ТАСС/. Новейший японский грузовой космический корабль HTV-X1 сблизился с Международной космической станцией (МКС) в рамках своей первой миссии, передает спецкор ТАСС на станции, космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий.

"Новый японский корабль сблизился с МКС. Скоро ждем стыковку", - рассказал Зубрицкий, также поделившись фотографиями новейшего "грузовика".

Стартовавший в воскресенье HTV-X1 стал первым кораблем в серии HTV-X - данный корабль прошел модернизацию по сравнению с серией HTV и способен доставлять около 4 тонн груза на орбиты от 300 до 500 км. Ожидается, что "грузовик" пробудет в составе станции до марта.