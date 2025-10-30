Астрофизик Леб указал на "управляемую траекторию" движения объекта 3I/ATLAS

Бывший профессор Гарвардского университета оценил вероятность искусственного происхождения этой кометы в 40%

Комета 3I/ATLAS © Olivier Hainaut et al/ European Southern Observatory/ CC BY 4.0/ Wikimedia Commons

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Бывший профессор Гарвардского университета, астрофизик Ави Леб заявил, что комета 3I/ATLAS может быть инопланетным межзвездным кораблем. Вероятность его искусственного происхождения ученый оценил в 40%, сообщило издание International Business Times UK.

Леб обосновал свои оценки "большим количеством аномалий" и хотя он и не утверждает, что наблюдаемый объект безусловно является космолетом пришельцев, он счел "все менее правдоподобным" предположение о естественной природе кометы. В своей версии о происхождении объекта, которую он, по замечанию некоторых СМИ, обнародовал в преддверии Хэллоуина, астрофизик указал на "управляемую траекторию" движения кометы, которая позволит ей скрыться от телескопов в день максимального сближения с Солнцем, а также ее предполагаемый химический состав, "нетипичный" для комет.

В августе 2025 года ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт отверг версию Леба о комете как о корабле пришельцев. В беседе с ТАСС он отметил, американский ученый пока ни разу не оказывался прав, приводя такие оценки. "Ави Леб и раньше был известен такими своими радикальными оценками - какой объект ни летит, он говорит про инопланетян. Никаких оснований для этого нет. Никаких просто", - рассказал Эйсмонт. По его мнению, периодический ажиотаж вокруг межзвездных объектов, залетающих в Солнечную систему, вызван тем, что они пока обнаруживаются достаточно редко.

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля 2025 года автоматизированной сетью телескопов Atlas, созданной NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Эта комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.