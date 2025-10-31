NASA ответило на сомнения Ким Кардашьян в высадке американцев на Луну

И.о. директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи заявил, что американские астронавты были на Луне шесть раз

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Исполняющему обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шону Даффи пришлось опровергать слова американской телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян, которая заявила, что не верит в высадку американцев на Луну.

Даффи отреагировал на отрывок из нового эпизода телешоу "Семейство Кардашьян". Во время съемок телезвезда заявила, что не верит, что в 1969 году американцам удалось высадиться на Луну. Кардашьян попыталась убедить в этом актрису Сару Полсон, сославшись на статью с упоминанием слов американского астронавта Базза Олдрина, который якобы заявлял, что высадки "не было".

"Да, Ким Кардашьян, мы были на Луне… Шесть раз! И даже лучше: программа исследования Луны "Артемида" возобновляется под руководством президента США Дональда Трампа. Мы победили в предыдущей космической гонке и выиграем в этой" - написал и.о. директора NASA в X.

В 2022 году журналисты агентства Reuters изучили факты и назвали фейком распространявшееся в соцсетях видео с Баззом Олдрином. Видео оказалось смонтировано таким образом, что Олдрин будто бы говорил, что кадры высадки на Луну были подделаны. В действительности же астронавт имел в виду анимационные кадры, которые использовали телекомпании в своих репортажах о высадке на Луну, перемежая их с фрагментами хроники.

О лунном заговоре

Первыми людьми, ступившими на поверхность Луны, стали американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин "Базз" Олдрин - их посадочный модуль "Орел" прилунился в Море Спокойствия 20 июля 1969 года.

В ходе последовавших пяти полетов были также совершены успешные высадки астронавтов на Луну. Последняя из них - в 1972 году, экипажем Apollo-17. Всего на Луне в рамках шести экспедиций побывали 12 американских астронавтов. На Землю было доставлено свыше 180 кг образцов лунного грунта.

Несмотря на консенсус научного сообщества (в том числе ученых РФ), что США действительно осуществили ряд пилотируемых высадок на естественный спутник Земли, распространены идеи о фальсификации лунных миссий - они впервые стали популярны после публикации в 1976 году книги американского писателя Билла Кейсинга "Мы никогда не были на Луне". Так, опрос ВЦИОМ от 2020 года свидетельствует о том, что 49% россиян не верят, что американские астронавты действительно высаживались на поверхности естественного спутника Земли.