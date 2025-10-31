Олег Кононенко возглавит Центр подготовки космонавтов

Эту должность покинет Максим Харламов

Редакция сайта ТАСС

Олег Кононенко © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) Максим Харламов покидает свою должность. Как сообщили в Роскосмосе, с 10 ноября временно исполняющим обязанности главы учреждения станет командир отряда космонавтов, рекордсмен по суммарному пребыванию в космосе, Герой России Олег Кононенко.

"Максим Харламов покидает должность начальника ЦПК. Он завершает работу на посту начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина по собственному желанию. С 10 ноября 2025 года временно исполнять обязанности начальника ЦПК будет командир отряда космонавтов Герой России Олег Кононенко", - говорится в сообщении госкорпорации.