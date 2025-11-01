"Спутникс" запустила открытый ресурс со снимками со своих космических аппаратов

Он ежедневно пополняется новыми кадрами, отметили в компании

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российская частная космическая компания "Спутникс" запустила бесплатный общедоступный ресурс со снимками со своих космических аппаратов.

"ООО "Спутникс" запустило бесплатный ресурс, на котором в открытом доступе представлены снимки со спутников, разработанных и запущенных компанией. Изображения Земли были получены с помощью обзорных технологических камер космических аппаратов формата Cubesat различных формфакторов", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании, отметив, что ресурс ежедневно пополняется новыми кадрами, разрешение которых составляет порядка 200 м на пиксель.

Размещенные на ресурсе данные предназначены для использования в некоммерческих, образовательных и научных целях, снабженные метаданными снимки можно обрабатывать вручную или в автоматическом режиме для изучения выбранной территории Земли.

"Мы стремимся делать космос доступнее как бизнесу, так и студентам различных направлений, и, безусловно, способствовать развитию навыков у юных специалистов, формируя будущие кадры для космоса на основе реализованных нами как компанией решений", - прокомментировал глава "Спутникс" Владислав Иваненко.