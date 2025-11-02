Пятый разведывательный спутник Южной Кореи вывели на орбиту

Военные проверяют работу бортовой аппаратуры

Редакция сайта ТАСС

© USA TODAY Network via Reuters Connect

СЕУЛ, 2 ноября. /ТАСС/. Пятый по счету разведывательный спутник Республики Корея (РК) выведен на орбиту с помощью ракеты Falcon 9, стартовавшей с мыса Канаверал в американском штате Флорида. Об этом сообщило министерство обороны республики.

Спутник вышел на орбиту спустя 14 минут после запуска ракеты - в 14:09 по южнокорейскому времени (08:09 мск). Военные РК проверяют работу бортовой аппаратуры.

Республика Корея вывела на орбиту первый разведывательный спутник в декабре 2023 года. Группировка предназначена для обеспечения постоянного наблюдения за территорией КНДР с интервалом в два часа.

Народная республика запустила свой первый разведывательный спутник в ноябре 2023 года.