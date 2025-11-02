Космонавт Зубрицкий: МКС 25 лет является символом науки, дружбы и взаимопомощи

Этот проект показывает, насколько важно взаимодействие всех стран для достижения общей цели, отметил спецкор ТАСС на Международной космической станции

МКС, 2 ноября. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС), космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий отметил важность взаимодействия стран в космической отрасли в рамках таких проектов, как МКС, и назвал станцию символом науки, дружбы, сотрудничества и взаимопомощи.

"25 лет непрерывных полетов на МКС показывают особое значение этого самого масштабного и амбициозного на данный момент международного проекта. МКС уже в течение четверти века - это символ науки, дружбы, сотрудничества и взаимопомощи. Этот проект показывает, насколько важно взаимодействие всех стран для достижения общей цели, даже если эта цель находится за пределами Земли. И если мы сохраним это качество для дальнейших исследований - как на Земле, так и в космосе - то и земные проекты, и другие планеты нам покорятся намного быстрее и эффективнее", - сказал космонавт.

Эксплуатация МКС в постоянном пилотируемом режиме началась 2 ноября 2000 года. Тогда прибывший на корабле "Союз ТМ-31" первый долговременный экипаж в составе Юрия Гидзенко, Сергея Крикалева и Уильяма Шепарда перешел на борт служебного модуля "Звезда". В то время конфигурация станции включала три основных модуля: функционально-грузовой блок "Заря" (запущен 20 ноября 1998 года), узловой модуль Node-1 Unity и служебный модуль "Звезда" - основу российского сегмента станции.

Сегодня МКС состоит из 16 модулей, относящихся к российскому и американскому сегментам. В российский сегмент входят "Заря", служебный модуль "Звезда", малые исследовательские модули "Поиск" и "Рассвет", а также многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и узловой модуль "Причал". К американскому сегменту относятся узловые модули Unity, Harmony и Tranquility, лабораторный модуль Destiny, шлюзовой отсек Quest, обзорный модуль Cupola, многофункциональный Leonardo и надувной модуль BEAM. Также в этот сегмент включены еще два модуля - европейский Columbus и японский Kibo.