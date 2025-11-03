Баканов: Россия и КНР совместно работают над созданием лунной станции

Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация в мае подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне

Редакция сайта ТАСС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября /ТАСС/. Россия и Китай продолжают совместную работу по созданию лунной станции, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. Премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов, в том числе дорожная карта сотрудничества в области спутниковой навигации.

"В мае при визите господина Си Цзиньпина (председатель КНР - прим. ТАСС) в Москву было подписано соответствующее соглашение о реализации. И мы движемся ровно в рамках этих договоренностей. [РФ и КНР] совместно реализовывают проекты создания электростанций", - сказал Баканов журналистам, отвечая на соответствующие вопросы.

Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация в мае подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне. В Роскосмосе сообщали, что на станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.