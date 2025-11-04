Россия и КНР планируют наращивать сотрудничество в космической сфере

Реализация масштабных проектов в этой области отвечает интересам обоих государств, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств РФ и Китая

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай договорились продолжить наращивание сотрудничества по всем направлениям космической деятельности. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября.

"Стороны отмечают, что взаимодействие в области космоса, углубление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества по реализации масштабных проектов соответствуют общим интересам в инновационном, научно-техническом и социально-экономическом прогрессе", - указывается в документе.

Стороны договорились углублять контакты по всем направлениям космической деятельности, "поддерживать проекты по созданию Международной научной лунной станции и координации планируемых российских и китайских миссий по исследованию Луны, а также обеспечить выполнение пунктов меморандума о взаимопонимании между государственной корпорацией "Роскосмос" и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в области создания лунной электростанции для Международной научной лунной станции".

В документе отмечается также, что стороны будут укреплять взаимовыгодное сотрудничество в области спутниковой навигации, содействовать обеспечению большей совместимости и взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Бэйдоу.