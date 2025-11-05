КНР отложила возвращение корабля "Шэньчжоу-20" из-за космического мусора

Проводится анализ рисков из-за столкновения, сообщило Центральное телевидение Китая

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 5 ноября. /ТАСС/. Управление программы пилотируемых космических полетов КНР приняло решение отложить миссию по возвращению экипажа космического корабля "Шэньчжоу-20" на Землю из-за столкновения с космическим мусором. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Пилотируемый космический аппарат "Шэньчжоу-20", предположительно, столкнулся с мелким космическим мусором, в настоящий момент проходит анализ рисков из-за столкновения. Для обеспечения безопасности жизни и здоровья астронавтов, а также полного успеха миссии было принято решение о том, что возвращение "Шэньчжоу-20", запланированное на 5 ноября, будет отложено", - говорится в сообщении.

Китайская космическая станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и приступил к реализации международных проектов.