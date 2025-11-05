На Землю 7 ноября могут обрушиться сильные геомагнитные бури

Ученые не видят вероятность бурь высшего, пятого уровня

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сильные геомагнитные бури возможны на Земле в пятницу из-за приближения облака плазмы от мощной вспышки, произошедшей на Солнце 5 ноября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"В пятницу будем смотреть как магнитное поле Земли сражается с солнечной плазмой. Прогноз на геомагнитные бури, которые в такой ситуации неизбежны, появится завтра утром. Предварительно модели показывают события уровня G3-G4, то есть от сильных до очень сильных. Вероятность бурь высшего, пятого уровня на данный момент не просматривается", - сообщается в Telegram-канале лаборатории.

По данным ученых, выброс солнечной плазмы приблизится к Земле к полудню 7 ноября.

В лаборатории отметили, что, учитывая высокий уровень солнечной активности, риски для планеты будут сняты не ранее, чем через 10 дней, однако дать точный прогноз трудно. "При этом сохраняется надежда, что на Солнце просто закончится вспышечная энергия, запасы которой, сколь бы ни были велики, все же всегда конечны. Собственно, это единственное, что позволяет сейчас в среднесрочной перспективе рисовать хоть минимально оптимистичные сценарии", - пояснили ученые.