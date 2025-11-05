Спецкор ТАСС на МКС Зубрицкий поделился фото "бобровой луны" со станции

В 01:30 мск 6 ноября Луна окажется в самой близкой к Земле точке своей орбиты

© Алексей Зубрицкий/ ТАСС

МКС, 5 ноября. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС на МКС Алексей Зубрицкий передал фотографии так называемого "бобрового суперлуния", которое Земляне могут наблюдать в ночь на 6 ноября.

"Удалось с борта станции запечатлеть "бобровую луну", - рассказал Зубрицкий.

Россияне могут увидеть суперлуние 5 ноября, в полной фазе Луна будет на самом близком в году расстоянии от Земли. В 01:30 мск 6 ноября Луна окажется в перигее - самой близкой к Земле точке своей орбиты. Землю и ее естественный спутник будут разделять всего 356 832 км.

Суперлуние - не астрономический, а скорее любительский термин, обозначающий полнолуние, происходящее вблизи перигея. Из-за этого диск Луны в полнолуние визуально кажется примерно на 13% больше, чем в момент прохождения полной Луной апогея - самой дальней от нашей планеты точки орбиты.

Что касается названия суперлуния "бобровое", в обиход любителей астрономии оно пришло из Северной Америки и означает полнолуние в ноябре - месяце, когда охотники из коренных народов континента ставили капканы на бобров перед зимой.