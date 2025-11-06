Экипажи "Союза МС-28" признали готовыми к полету на МКС

Старт пилотируемого корабля намечен на 27 ноября, сообщили в Центре подготовки космонавтов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Комиссия признала основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-28" готовыми к полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (входит в Роскосмос).

"По заключению комиссии основной и дублирующий экипажи 74-й экспедиции на Международную космическую станцию к выполнению космического полета на пилотируемом корабле "Союз МС-28" и работе на российском сегменте МКС подготовлены", - говорится в сообщении.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-28" намечен на 27 ноября, он доставит на МКС российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уильямса. Их дублерами выступают космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Менон.

Возвращение корабля на Землю запланировано на 26 июля. На 8-месячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также 2 выхода в открытый космос.