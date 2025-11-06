Космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал седьмым спецкором проекта ТАСС на МКС

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко пожелал новому спецкору выполнять свою работу так, чтобы о ней "все говорили на Земле"

область/ 6, ноября. / ТАСС

Сергей Кудь-Сверчков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 6 ноября. / ТАСС/. Заместитель начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос), командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко вручил удостоверение специального корреспондента ТАСС космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. Космонавт стал седьмым спецкором проекта "ТАСС на МКС".

"Тебе выпала такая почетная обязанность - стать корреспондентом ТАСС на борту МКС. <...> Тебе нужно информировать людей нашей страны о том, что мы делаем в космосе", - сказал Кононенко, пожелав новому спецкору выполнять свою работу так, чтобы о ней "все говорили на Земле".

Кудь-Сверчков отправится на МКС 27 ноября на корабле "Союз МС-28". Этот полет станет вторым в его карьере.

О корпункте ТАСС на МКС

В 2021 году ТАСС и госкорпорация "Роскосмос" подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин, вторым - Олег Артемьев, третьим - Дмитрий Петелин, четвертым - Олег Кононенко, а пятым - Иван Вагнер. С апреля в орбитальном корпункте работает Алексей Зубрицкий.

Эксклюзивный текстовый фото- и видеоконтент спецкоров ТАСС на орбите размещается в открытом доступе. Для проекта создан специальный раздел на сайте агентства. Материалы космических спецкоров выходят также на страницах ТАСС в соцсетях. За время работы космического корпункта было подготовлено порядка 700 материалов, включая видео, фотографии и текстовые сообщения.