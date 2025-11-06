ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяКосмос

Астронавт Кристофер Уилльямс признался, что очень любит пельмени

Он на русском языке сказал, что это "очень вкусно"
Редакция сайта ТАСС
08:55

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/. 6 ноября. /ТАСС/. Астронавт NASA Кристофер Уилльямс любит пельмени. Об этом он заявил на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

"Я очень люблю пельмени", - сказал он по-английски, после чего перешел на русский язык. "Очень вкусно, очень вкусно", - добавил астронавт.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-28" намечен на 27 ноября - он доставит на МКС российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уилльямса. Их дублерами выступают космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Менон.

Возвращение корабля на Землю запланировано на конец июля 2026 года - на восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос. 

СШАРоссия