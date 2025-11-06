Астронавт Кристофер Уилльямс признался, что очень любит пельмени

Он на русском языке сказал, что это "очень вкусно"

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/. 6 ноября. /ТАСС/. Астронавт NASA Кристофер Уилльямс любит пельмени. Об этом он заявил на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

"Я очень люблю пельмени", - сказал он по-английски, после чего перешел на русский язык. "Очень вкусно, очень вкусно", - добавил астронавт.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-28" намечен на 27 ноября - он доставит на МКС российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уилльямса. Их дублерами выступают космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Менон.

Возвращение корабля на Землю запланировано на конец июля 2026 года - на восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.