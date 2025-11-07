"Рособоронэкспорт" планирует развивать решения в области космоса

Компания планирует предлагать заказчикам уникальные российские перспективные технологии, например в области лазерного вооружения и кибербезопасности

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) планирует в перспективе развивать космическое направление, сообщили ТАСС в организации.

"В "Рособоронэкспорте" планируют развивать и решения в области космоса, а также предлагать заказчикам уникальные российские перспективные технологии, например в области лазерного вооружения и кибербезопасности", - говорится в сообщении.

Рособоронэкспорт в 2025 году отмечает 25-летие.