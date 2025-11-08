Первый армянский спутник завершил миссию в космосе

Armsat-1 за три с половиной года предоставил многочисленные региональные космические снимки территории Армении

ЕРЕВАН, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство высокотехнологичной промышленности Армении сообщило о завершении миссии первого армянского спутника Armsat-1.

"Первый армянский спутник наблюдения земли Armsat-1 вступил в фазу управляемого спуска с орбиты, что ознаменовало завершение спутниковой программы", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве подчеркнули, что за три с половиной года Armsat-1 предоставил многочисленные региональные космические снимки территории Армении. При этом подчеркивается, что еще одним ключевым достижением миссии Armsat-1 является то, что эта программа предоставила возможность для подготовки специалистов и развития профессиональной группы, которая обеспечит проектирование, реализацию, управление спутниками, сбор и обработку данных для последующих программ.

В министерстве также рассказали, что благодаря накопленному опыту были определены технические и технологические требования к новому спутнику Armsat-2, и ведется активное сотрудничество с признанными международными организациями для реализации обязательств по Armsat-2.

Armsat-1 стал первым армянским спутником, разработанным испанскими специалистами, который был запущен в мае 2022 года с мыса Канаверал в США.