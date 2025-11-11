На Солнце 11 ноября ожидаются магнитные бури и сильные вспышки

Уровень магнитных бурь составит G1-G2 с возможным выходом на пик G3-G4 12 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Магнитные бури на Земле мощностью до уровня G2 (умеренные), а также сильные и очень сильные солнечные вспышки ожидаются 11 ноября. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - в конце дня (по московскому времени) ожидаются магнитные бури уровня G1-G2 с возможным выходом на пик G3-G4 завтра, 12 ноября. Вспышечная активность - сохраняются риски повторных сильных вспышек, включая события высшего балла", - говорится в сообщении.

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".