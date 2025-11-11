На Земле 12 ноября ожидается третья в 2025 году сильная магнитная буря

Ее уровень достигнет G4

Редакция сайта ТАСС

© Иван Высочинский/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Сильные" и "очень сильные" магнитные бури, вызванные приходом к Земле облаков плазмы, ожидаются в ночь на 12 ноября или утром 12 ноября. Магнитная буря уровня G4 ("очень сильная") станет третьей за год, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Читайте также

Опасны ли магнитные бури для человека

В сообщении говорится, что результатами повторных расчетов подтвержден приход к Земле на стыке 11-12 ноября двух выбросов солнечной плазмы от произошедших на Солнце 9 и 10 ноября вспышек высшего уровня. Как было показано модельными расчетами, между двумя ударами будет интервал в несколько часов. Воздействие первого события может начаться уже 11 ноября в 18:00-20:00 мск. Оно вызовет бури уровня G1-G2, а также интенсивные полярные сияния в восточном полушарии Земли. Второе наиболее сильное облако сформирует пик магнитных бурь в диапазоне G3-G4 и ударит по планете ночью или рано утром 12 ноября.

Уточняется, что в 2025 году уровня G4 наблюдались только два раза - 1 января и 1 июня.

Помимо этого, отмечается, что возможность усиления магнитной бури до высшего уровня G5 "совершенно не рассматривается и может возникнуть лишь в исключительном случае".

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".