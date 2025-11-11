Россияне смогут наблюдать комету 3I/ATLAS с середины ноября

Комета достигла примерно 10 звездной величины, что делает ее доступной для любительских наблюдений с использованием светосильных телескопов

ТУЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Жители России с середины ноября смогут наблюдать в небе комету 3I/ATLAS, которая впервые была обнаружена астрономами 1 июля 2025 года. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

"Объект 3I/ATLAS впервые обнаружен в ходе обзора неба ATLAS 1 июля 2025 года. <…> С середины ноября начинается наиболее удобное время для наблюдения за кометой с Земли. Сейчас она достигла примерно 10 звездной величины, что делает ее доступной для любительских наблюдений с использованием достаточно светосильных телескопов", - сообщил Алексеев.

По словам ученого, наблюдать комету можно утром в предрассветные часы, начиная с 5 часов утра. В астрономической обсерватории музея планируются научные наблюдения кометы в случае хорошей погоды в ноябре-декабре 2025 года.

"У кометы ожидаемо уже появился небольшой хвост, то есть поведение тела вполне согласуется с традиционными представлениями о свойствах комет. И, тем не менее, некоторые отличия от "нормального" поведения комет, все-таки, есть. Во-первых, после прохождения перегелия у 3I/ATLAS зафиксировано дополнительное негравитационное ускорение. Основной причиной астрономы считают мощные солнечные вспышки, повлекшие выбросы плазмы в направлении кометы, которые произошли в эти дни", - подчеркнул Алексеев.

Комета 3I/ATLAS 29 октября прошла перигелий - ближайшую к Солнцу точку своей орбиты. Как полагают астрономы, объект не может принадлежать нашей Солнечной системе, а прилетел от других звездных систем и является третьим межзвездным объектом, открытым астрономами за всю историю наблюдений.