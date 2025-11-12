Роскосмос: "Союз-5" прибыл на Байконур в преддверии декабрьского пуска

Новейшая ракета-носитель отличается высоким уровнем экологической безопасности за счет использования чистых компонентов ракетного топлива, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Новейшая ракета-носитель "Союз-5" доставлена на космодром Байконур в преддверии первого пуска, намеченного на декабрь. Об этом журналистам сообщили в Роскосмосе.

"Ракета-носитель "Союз-5" прибыла на космодром Байконур. Блоки ракеты доставлены в монтажно-испытательный корпус, где ракету будут готовить к предстоящему пуску", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там отметили, что изготовленная на самарском РКЦ "Прогресс" (входит в Роскосмос) двухступенчатая ракета отличается высоким уровнем экологической безопасности за счет использования экологически чистых компонентов ракетного топлива.

"Особенность стартового комплекса "Союз-5" - автоматический режим операций по подготовке и пуску. Это позволяет минимизировать время нахождения ракеты на старте и увеличить точность соблюдения заданного времени запуска", - добавили в Роскосмосе.

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса увеличенной грузоподъемности. Она разрабатывается для запусков автоматических, а в перспективе и пилотируемых космических аппаратов на околоземные орбиты в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек". Первый пуск намечен на конец декабря этого года, а начало полномасштабной эксплуатации - на 2028 год.