Магнитная буря может достигнуть экстремального уровня в любой момент

Пока буря развивается неравномерно - умеренно возмущенные периоды чередуются с импульсными всплесками, отметили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Очень сильная магнитная буря, начавшаяся на Земле 12 ноября, пока не достигла высшего уровня - G5, но это может произойти в любой момент. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"На данный момент с расположенных в космосе средств измерения не поступало достоверных данных, которые можно было бы интерпретировать как признаки прихода к Земле второго плазменного облака. <…> Уровень G5 пока не достигнут, но при наблюдающихся значениях межпланетного магнитного поля около 50 нТл выйти на него магнитосфера Земли может сейчас в любой момент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что текущая магнитная буря развивается неравномерно - умеренно возмущенные периоды чередуются с импульсными всплесками.

Ранее сообщалось, что на Земле наблюдается очень сильная магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы и почти достигшая высшего уровня. Согласно графику на сайте лаборатории, буря уровня G4 началась около 03:00 мск.