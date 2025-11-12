РФ поспособствует созданию космической программы в Казахстане на Байконуре

Стороны намерены развивать долгосрочное сотрудничество на этом объекте

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Казахстан и Россия будут развивать долгосрочное сотрудничество по космодрому Байконур в том числе для создания национальной космической программы республики. Об этом говорится в декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, которую подписали лидеры двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

"В ознаменование 70-летия космодрома Байконур, вклад которого в научно-технический прогресс человечества трудно переоценить, стороны намерены развивать долгосрочное сотрудничество на этом объекте в целях исследования и мирного использования космического пространства, создания национальной космической программы Республики Казахстан", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.