Экипаж "Шэньчжоу-20" вернется на Землю 14 ноября

Состояние членов экипажа оценивается как хорошее, сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Экипаж китайской миссии "Шэньчжоу-20" вернется на Землю 14 ноября, воспользовавшись кораблем "Шэньчжоу-21". Об этом говорится в заявлении Управления программы пилотируемых космических полетов КНР.

"Экипаж "Шэньчжоу-20" 14 ноября вернется на посадочную площадку Дунфэн на корабле "Шэньчжоу-21". В настоящее время состояние членов экипажа Чэнь Дуна, Чэнь Чжунжуя и Ван Цзе оценивается как хорошее", - отмечается в тексте. Ведомство добавило, что запуск следующего корабля "Шэньчжоу-22" будет осуществлен "в подходящее время".

Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что возвращение миссии "Шэньчжоу-20", запланированное на 5 ноября, было отложено из-за столкновения их корабля с космическим мусором. При этом в CMSA заявляли, что станция "Тяньгун" способна обеспечить одновременное пребывание на орбите двух экипажей.