"Шэньчжоу-21" отстыковался от станции для возвращения экипажа "Шэньчжоу-20"

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР ранее признало, что "Шэньчжоу-20" "не отвечает требованиям" для безопасного возвращения экипажа

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-21" отстыковался от китайской орбитальной станции для возвращения на Землю экипажа миссии "Шэньчжоу-20". Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

Ранее в CMSA официально признали, что корабль "Шэньчжоу-20" "не отвечает требованиям" для безопасного возвращения экипажа. Причиной стали "крошечные трещины", обнаруженные в смотровом окне спускаемой капсулы. Наиболее вероятной причиной инцидента в ведомстве назвали "внешнее воздействие космического мусора".

Поврежденный "Шэньчжоу-20" останется на орбите для "продолжения соответствующих экспериментов". Экипаж "Шэньчжоу-20" (Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе), чье возвращение было запланировано на 5 ноября и отложено из-за столкновения корабля с космическим мусором, вернется на Землю на корабле "Шэньчжоу-21", который доставил на станцию новую смену в конце октября.