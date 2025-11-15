Космонавт Зубрицкий впервые в истории оформил госуслугу с околоземной орбиты

Весь процесс получения услуги занял всего 30 секунд

Редакция сайта ТАСС

Алексей Зубрицкий © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС на МКС Алексей Зубрицкий впервые оформил госуслугу из космоса, воспользовавшись сервисом самозапрета на оформление sim-карты. Об этом журналистам сообщили в Роскосмосе.

"С помощью биометрии космонавт Алексей Зубрицкий вошел на портал госуслуг и воспользовался сервисом самозапрета на оформление sim-карты из перечня "Жизненных ситуций". Весь процесс получения услуги занял всего 30 секунд", - говорится в сообщении госкорпорации.

"Пока я в космосе, на меня не получится оформить договор связи. Для входа на "Госуслуги" воспользуюсь биометрией, потому что СМС на орбиту не приходят", - рассказал космонавт.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, многие эксперты признают качество российских электронных услуг эталонным. "Важно, что теперь находясь даже за пределами Земли граждане России имеют возможность безопасно пользоваться привычными сервисами", - сказал гендиректор госкорпорации.