США вывели на орбиту спутник для мониторинга уровня моря

Аппарат будет опираться на собранные за 30 лет данные

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Американская корпорация Space X вывела на орбиту Земли спутник Sentinel-6B, предназначенный для наблюдения за изменением уровня Мирового океана. Трансляция запуска велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета-носитель Falcon-9 стартовала с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в понедельник в 00:21 по времени восточного побережья США (08:21 мск). "Спутник будет опираться на собранные за 30 лет данные об уровне моря для уточнения прогнозов погоды, обеспечения безопасности судоходства и защиты прибрежных регионов", - заявили в NASA.

Sentinel-6B был спроектирован при сотрудничестве NASA и Европейского космического агентства и собран компанией Airbus Defence and Space в Германии. В ноябре 2020 года Space X вывела на орбиту аналогичный спутник Sentinel-6.