Баканов осмотрел экспозицию Роскосмоса в Дубае

На выставке госкорпорация представила модели жидкостных ракетных двигателей экспортной версии РД-180, РД-181, а также самый мощный в мире РД-171МВ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Экспозицию Роскосмоса на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 посетил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

"Здесь мы представляем наши передовые двигатели. РД-180 до сих пор используется на американских ракетах, а РД-171МВ весь мир недавно увидел на испытаниях в Подмосковье - это самый мощный двигатель на планете, и он будет использоваться на новой ракете-носителе "Союз-5" по проекту "Байтерек" совместно с нашими казахстанскими партнерами", - сказал Баканов журналистам.

В частности, на выставке в Дубае Роскосмос представил модели жидкостных ракетных двигателей экспортной версии РД-180, РД-181, а также самый мощный в мире РД-171МВ.

Среди других экспонатов, представленных российской космической корпорацией, - модели перспективных аппаратов дистанционного зондирования Земли и Российской орбитальной станции, представленных РКК "Энергия". Кроме того, на российской экспозиции - скафандр "Сокол-КВ-2" и макет орбитального комплекса для доставки научной аппаратуры к Луне и планетам Солнечной системы производства КБ "Арсенал".

Отвечая на вопрос журналистов о том, как идет подготовка к 74-й экспедиции на МКС, глава Роскосмоса отметил, что в соответствии с графиком. "Наши космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс ведут финальную стадию подготовки, проводят примерку пилотируемого корабля, проверяют все нюансы по работе оборудования, договариваются о совместной работе. Все идет планово", - подчеркнул Баканов.

Комментируя недавнее подписание новой дорожной карты о сотрудничестве в области спутниковой навигации между Роскосмосом и китайскими коллегами, глава российской госкорпорации отметил важность совместных усилий РФ и Китая в использовании систем глобального позиционирования ГЛОНАСС и BeiDou. Отмечается, что это позволит обеим странам использовать оба сервиса более эффективно в народном хозяйстве. Баканов также выразил признательность Минтрансу РФ, который реализует транспортную навигацию в городах и труднодоступных регионах на базе спутниковых технологий.