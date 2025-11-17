Командир "Союза МС-28" рассказал о предстартовой подготовке экипажа к экспедиции

Сергей Кудь-Сверчков сообщил, что корабль уже заправлен компонентами топлива и находится в сборочном монтажно-испытательном комплексе

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Кудь-Сверчков/ ТАСС

БАЙКОНУР, 17 ноября. /ТАСС/. Экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-28", который 11 ноября прибыл на космодром Байконур, приступил к финальному этапу подготовки к космическому старту. Подробностями поделился командир экипажа, космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС Сергей Кудь-Сверчков.

"На следующий день после прибытия мы провели так называемую первую примерку корабля, осмотрели корабль, проверили эргономику, состояние некоторых систем, примерили наши скафандры вновь, также провели проверку связи. После этого мы вернулись на нашу площадку, на это место, и на следующий день торжественно подняли флаги. Эта процедура поднятия флагов как раз официально начинает предстартовую подготовку космонавтов", - сказал он.

Космонавт сообщил, что "Союз МС-28" уже заправлен компонентами топлива и находится в сборочном монтажно-испытательном комплексе. Тем временем, основной и дублирующий экипажи проходят различные виды тренировок на 17-й площадке Байконура, в том числе подготовку к воздействию невесомости, тренировки по вестибулярной устойчивости. Кроме того, проводятся занятия по устройству и обновлению состояния систем корабля, принимаются дополнения от разработчиков, детали старта - например, время старта и процедур, выполняемых во время полета. Все эти данные космонавты вносят в бортдокументацию.

По словам Кудь-Сверчкова, подготовка проходит в благоприятных условиях. "С погодой нам везет, почти безветренно, солнце, температура почти 15 градусов. Так что продолжаем подготовку, готовимся к нашему старту, впереди еще почти две недели предстартовых дней", - сказал он.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-28" намечен на 27 ноября. В состав основного экипажа экспедиции МКС-74 входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчкова и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Их дублерами выступают космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Менон. Возвращение корабля на Землю запланировано на конец июля - на восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.