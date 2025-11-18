Командир "Союза МС-28" показал окрестности Байконура во время утренней пробежки

Основной экипаж МКС-74 должен отправиться на Международную космическую станцию 27 ноября на пилотируемом корабле "Союз МС-28"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Кудь-Сверчков/ ТАСС

БАЙКОНУР, 18 ноября. /ТАСС/. Космонавты экспедиции МКС-74 накануне полета используют возможность позаниматься спортом на фоне степных пейзажей Байконура. Об этом рассказал командира экипажа, космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС Сергей Кудь-Сверчков.

"Вот они, байконурские рассветы. Солнце над пустыней. Сырдарья. Где-то там площадки космодрома. Ну а здесь наша площадка, аллея из деревьев космонавтов. Ракета. И утренняя пробежка по берегу Сырдарьи на нашей карантинной территории. Наслаждаемся чистым степным воздухом. Скоро нам такое удовольствие будет недоступно надолго. Ладно, побежали", - сказал космонавт.

Основной экипаж МКС-74, состоящий из российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уильямса, должен отправиться на Международную космическую станцию 27 ноября на пилотируемом корабле "Союз МС-28". Их дублерами выступают космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Менон. Возвращение корабля на Землю запланировано на конец июля. На время экспедиции намечено более 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.