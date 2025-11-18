NASA проведет 19 ноября прямую трансляцию о комете 3I/ATLAS

Комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) представит новые фотографии межзвездной кометы 3I/ATLAS во время открытой пресс-конференции 19 ноября.

"NASA проведет прямую трансляцию в 15:00 по восточному времени (23:00 по мск) в среду, 19 ноября, где поделится изображениями межзвездной кометы 3I/ATLAS, собранными в ходе миссий агентства", - говорится в опубликованном на сайте управления сообщении.

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.

Комета 3I/ATLAS 29 октября прошла перигелий - ближайшую к Солнцу точку своей орбиты. Как полагают астрономы, объект не может принадлежать нашей Солнечной системе, а прилетел от других звездных систем и является третьим межзвездным объектом, открытым астрономами за всю историю наблюдений.