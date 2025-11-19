Герой РФ Олег Кононенко: на борту МКС нет запретных тем

Специалисты на борту МКС слышат и понимают друг друга, что не всегда происходит на Земле, отметил врио начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Запретных тем на борту Международной космической станции (МКС) не существует. Космонавты и астронавты свободно общаются на различные темы, в том числе политические, сообщил в рамках подкаста "Мастерской новых медиа" врио начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) Герой РФ Олег Кононенко.

"Когда я летаю, когда я командирую, у нас запретных тем нет. Единственное, в чем отличие, мне кажется, от земного общения, мы не доводим это до крайностей. Мы не спускаемся до доказывания своей точки зрения, мы объясняемся, разговариваем", - отметил он, отвечая на вопрос о наличии геополитики в космосе.

По словам Кононенко, специалисты на борту МКС слышат и понимают друг друга, что не всегда происходит на Земле. "На Земле можно разговаривать друг с другом и не слышать. Там мы друг друга слышим. Поэтому обсуждаем и много обсуждаем, и часто обсуждаем, но не доводим до какого-то скандала", - добавил он.

Кононенко является самым опытным из действующих российских космонавтов. С сентября 2023 года по сентябрь 2024 года он выполнял свою пятую миссию, в ходе которой стал первым космонавтом, пробывшим в космосе в сумме 1 000 суток. По возвращении с орбиты его суммарный налет составил почти 1 111 суток. В августе Кононенко заявил, что возобновил тренировки и начал подготовку к новому полету.